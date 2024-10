Torna la StraSalerno, pronta l’edizione 2024: spazio allo sport e all’inclusione

Sport e aggregazione, sono queste le caratteristiche principali della StraSalerno, l’evento, organizzato dall’associazione Nissolino Atletica Vis Nova in collaborazione con il comune di Salerno ed il patrocino del Coni, giunta ormai alla sua 29esima edizione che ogni anno raduna sul lungomare del capoluogo centinaia di atletic, famiglie e accompagnatori. È tutto pronto per l’appuntamento di domenica 27 ottobre.

La manifestazione

La prima fase della manifestazione, competitiva, sarà divisa in due momenti: la maratonina nazionale di km 21,097, valida per l’assegnazione dei titoli di campione regionale campano e la km 10. Entrambe partiranno da via Lungomare Tafuri alle ore 8,30 con tantissimi atleti campani e provenienti da altre regioni. La seconda fase, la “Strasalerno Family”, è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Salerno, sarà aperta a tutti e si snoderà su un percorso di 2 km.

Si potrà camminare o correre in base alla propria preparazione, senza limite di tempo, e vedrà la partecipazione di ragazzi fragili. Dopo la partenza da via lungomare Tafuri i partecipanti percorreranno via Torrione, via Santoro e lungomare per arrivare alla piscina Vitale.