Torna la Fiera del Baratto e dell’Usato a Capaccio Paestum: un weekend all’insegna del riuso e del vintage

Gli appassionati di vintage, collezionismo e riciclo hanno un nuovo appuntamento da segnare in agenda: il 5 e 6 ottobre torna a Capaccio Paestum la Fiera del Baratto e dell’Usato, giunta alla sua quarta edizione.

Organizzata da Bidonville, la manifestazione si svolgerà presso il suggestivo Next, l’ex Tabacchificio, una location che ha saputo coniugare passato e presente, offrendo un’atmosfera unica per un evento così originale.

Un tuffo nel passato

Per due giorni, i padiglioni del Next ospiteranno un’ampia selezione di oggetti usati, vintage e di antiquariato. Dai mobili ai libri, dai dischi ai giocattoli, passando per l’abbigliamento e gli accessori, sarà possibile trovare pezzi unici e originali, frutto della passione di collezionisti e artigiani provenienti da tutta Italia.

Un’occasione per fare affari e per il pianeta

La Fiera del Baratto e dell’Usato è molto più di un semplice mercatino. È un’occasione per promuovere una cultura del riuso e del riciclo, dando nuova vita a oggetti che altrimenti finirebbero dimenticati. È un modo per fare affari in modo sostenibile e per scoprire tesori nascosti.