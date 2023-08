Torna il Covid in ospedale: chiuso il reparto di Medicina di Eboli

Preoccupazione presso l’ospedale di Eboli, poiché un focolaio di Covid-19 ha interessato il reparto di Medicina. Su un totale di 21 pazienti attualmente ricoverati, ben 16 di essi sono risultati positivi al tampone per il virus. Tra i contagiati sono compresi anche un’infermiera e un’operatrice socio sanitaria. L’ospedale ha messo subito in pratica le procedure per evitare la diffusione del contagio. Il Pronto Soccorso ha sospeso l’accettazione di nuovi pazienti per evitare ulteriori rischi, mentre il servizio di emergenza medica 118 è stato informato di dirottare i pazienti verso altre strutture ospedaliere.

La chiusura del reparto di Medicina

Chiuso anche il reparto di Medicina. La maggior parte dei pazienti colpiti, tuttavia, sembrerebbe presentare sintomi lievi o addirittura essere asintomatica. L’origine del focolaio è stata individuata in modo casuale, quando una dipendente del reparto ha manifestato sintomi influenzali e ha deciso di sottoporsi al tampone.

Il protocollo

Di conseguenza, è stato applicato immediatamente il protocollo sanitario previsto per legge: tutti i dipendenti del reparto e i pazienti sono stati sottoposti a tamponi per individuare ulteriori casi positivi. Si è anche stabilito che i familiari dei pazienti risultati positivi dovrebbero sottoporsi a tampone se presentano sintomi o per precauzione, al fine di contenere ulteriori possibili diffusione del virus.