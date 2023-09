Torna il Calcio nel Cilento: weekend d’esordio per Eccellenza e Serie D

Sta per terminare l’attesa di tanti tifosi e appassionati di calcio Cilentani, il calcio sta per tornare sul territorio. Noi come sempre vi terremo aggiornati su risultati e performance delle “nostre” squadre con il nostri articoli in tempo reale e un palinsesto sul canale 79 che sarà ricchissimo di Sport. Si comincia con la differita della sfida tra US. Agropoli e Salernum Baronissi, che andrà in onda domani in serata. Di seguito un vademecum sulla prima di campionato, con un occhio agli obiettivi delle varie società.

Serie D

Domani giornata d’esordio per la Gelbison di mister Monticciolo che sarà di scena alle ore 15 ad Altamura. L’obiettivo dei Vallesi è un campionato di vertice, anche se come il mister toscano ha chiarito ci sarà da affrontare un vero e proprio girone di ferro, quello H, composto da autentiche corazzate. Tuttavia, le avversarie non devono far paura, ma devono essere uno stimolo in più per una squadra c e ha militato tra i professioni e punta a ritornarvi. Frattanto, patron Puglisi ha fatto un altro regalo, nelle scorse ore si è unito alla rosa il difensore Dembel Sall con un passato in C e D.

Anche il Santa Maria è inserito nel girone H e la speranza di mister Ferullo è che non si trasformi in un girone della morte. L’obiettivo, date le più blasonate avversarie, è quello della salvezza. I Giallorossi dalla loro hanno gli anni di gioco insieme e un allenatore molto preparato per la categoria. Lo start sempre domani ore 15 allo stadio Carrano contri una vecchia conoscenza del calcio cilentano, si tratta di quel Città di Gallipoli che proprio a Santa Maria spezzò i sogni dell’Us Agropoli. Corsi e ricorsi storici!

L’eccellenza

Restando in tematica US Agropoli. I Delfini ospiteranno il Salernum Baronissi al Guariglia: ore 15.30 di domani. A sedere in panchina sarà il nuovo allenatore Salvatore Ambrosino. E’ una corsa contro il tempo quella degli uomini mercato agropolesi, che con ogni probabilità riusciranno a costruire gran parte della rosa già per questa domenica. Per le prime uscite mancherà un po’ di amalgama, ma dalle parti del Guariglia hanno ambizioni importanti: obiettivo minimo i Playoff.

Domani esordio anche per la Calpazio che ospiterà il Buccino al Vaudano alle ore 15.30 di domani. Ci sarà da centrare al più presto la salvezza, ma intanto si partirà sollevando il trofeo dello scorso campionato di promozione. Tifosi chiamati a raccolta!

Stesso obiettivo per il Sapri che comincia in trasferta contro la Virtus Avellino, sempre domani ore 15.30.