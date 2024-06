Torna a Salerno la XII edizione della Notte Bianca: tra musica, shopping e divertimento

Torna la Notte Bianca a Salerno: la dodicesima edizione dell’evento si svolgerà il 6 e il 7 luglio in città e coinciderà con l’inizio dei salti in Campania. L’iniziativa coinvolgerà le zone di Mercatello, Pastena, Torrione e la famosissima Piazza Portanova. Musica, divertimento, comicità e tanto intrattenimento per un evento che si pone come obiettivo quello di incrementare le presenze in città di visitatori e di turisti, favorendo il circuito del commercio locale, dell’artigianato e del turismo in genere.

Nell’ambito della manifestazione anche il Premio “Notte Bianca Salerno” alla memoria dell’Artista Salernitano Luciano Schiavone, destinato ad artisti salernitani che si sono contraddistinti nello spettacolo, nella cultura, nell’arte, nelle professioni e nello sport a livelli nazionali ed internazionali. Il riconoscimento sarà suddiviso in due sezioni: New Generation e Special Awards.