Torchiara: Comune vara provvedimenti per i rischi dovuti ai cinghiali

Il comune di Torchiara si muove per tutelare i propri cittadini dai rischi connessi alla presenza di cinghiali sul territorio comunale. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione della presenza di alcuni ungulati che vagavano all’interno del centro abitato, ciò causa problemi sia problemi di sicurezza che di ordine sanitario, infatti, tali animali possono trasmettere diverse malattie agli esseri umani. Un altro aspetto che l’amministrazione ha preso in considerazione è quello relativo alla sicurezza stradale.

Il sopralluogo

Nei giorni scorsi alcuni funzionari della regione Campania hanno effettuato dei sopralluoghi per verificare la situazione relativa alla presenza di cinghiali a Torchiara. Dalla verifica è emersa la necessità di limitare la proliferazioni di ungulati. Il protocollo che verrà seguito è quello dell’ISPRA (Istituto superiore ricerca e protezione ambientale), secondo il quale bisogna limitare il foraggiamento di tali animali. Ad esempio pulendo frequentemente le zone vicine ai cassonetto.

Le misure che riguardano i cittadini

Sono una quindicina le aree interessate dal provvedimento. I cittadini dovranno attenersi ad alcune disposizioni per evitare l’ambientazione del cinghiale. I proprietari di terreni sono tenuti a mantenere sgombri i fondi da erbe infestanti, le quali contribuiscono alla costituzione dell’habitat ideale per la proliferazione del cinghiale. Parimenti, è vietata la somministrazione di alimenti ai cinghiali.

L’abbattimento di alcuni esemplari di cinghiale

La giunta dispone anche la misura estrema dell’abbattimento. Ad essere abbattuti saranno i cinghiali che hanno acquisito l’abitudine di spostarsi all’interno del centro abitato in cerca di cibo. La polizia municipale favorirà l’attività chiudendo al pubblico le aree in cui verranno svolte le operazioni, in modo da tutelare persone e cose.