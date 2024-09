Torchiara, al Guitar Oasis International Music Competition 2024: trionfa uno studente del “Gatto” di Agropoli

Giuseppe Tarlino vince il concorso chitarristico internazionale “Guitar Oasis International Music Competition” di Torchiara. Lo studente di chitarra, della classe terza A del liceo Alfonso Gatto di Agropoli, si è classificato al primo posto aggiudicandosi la borsa di studio messa in palio per la categoria “giovani fino ai 18 anni” dopo essersi confrontato con musicisti provenienti da tutto il mondo; secondo classificato Braydon Kim della Juilliard School di New York e terzo premio ex-equo a Nikhil Sash (Juilliard School, New York) e Alex Pio Busà (Accademia Monteverdi di Avola).

La premiazione del concorso, che vede tra gli organizzatori la Fondazione No Profit di New York diretta da Tali Roth, ed i Maestri Luciano e Mauro Tortorelli, si è svolta il giorno 6 Luglio presso la sala del Palazzo Baronale di Torchiara

Il Concorso

Il Guitar Oasis International Competition, giunto alla sua terza edizione, è un evento annuale che attrae sia giovani talenti emergenti che chitarristi già affermati. Organizzato dall’associazione Guitar Oasis, il concorso si distingue per la sua capacità di fondere passione musicale, alta qualità artistica e un ambiente stimolante che facilita lo scambio culturale e la crescita professionale dei partecipanti.

La competizione è aperta a chitarristi classici di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con la possibilità di competere in diverse categorie, tra cui solisti e musica da camera. I partecipanti sono valutati da una giuria composta da rinomati maestri della chitarra e critici musicali di fama internazionale, che assegnano premi in denaro e opportunità di esibizione in prestigiosi festival e concerti in tutto il mondo.