Tonfo Battipagliese. Poker dell’Heraclea

Nella ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese cade al cospetto dell’Heraclea col punteggio finale di 0 a 4. Già il risultato commenta ampiamente un match dominato in lungo e in largo dalla compagine pugliese fin dalle prime battute. Le zebrette non hanno saputo rispondere colpo su colpo agli avversari e sono collassati su loro stessi. Due le note liete al triplice fischio: il mantenimento della prima posizione in classifica (adesso con un punto di margine sulla coppia Castel San Giorgio ed Heraclea) e la straordinaria cornice di pubblico presente al “Provenza”. Oltre mille cuori bianconeri a sostenere la squadra anche oltre il novantesimo: una bellissima pagina di sport.

La gara

Della cronaca del match poco da raccontare se non le marcature su palla inattiva nella prima frazione di gioco ad opera di Mascia (al 22’), di Santiago (al 31’) e Castillo (al 37’).

Dagli spogliatoi non esce una Battipagliese diversa e l’Heraclea trova il poker ancora con Castillo, autore quindi di una doppietta, dopo uno svarione difensivo.