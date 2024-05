Tirocini formativi e inclusione: l’iniziativa dedicata ai giovani di Capaccio Paestum

Il Comune di Capaccio Paestum ha approvato la proposta di collaborazione con il Centro per l’impiego per partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania per la realizzazione di tirocini formativi e di inclusione. I tirocini, previsti nell’ambito del Percorso 4 del Programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori) e finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rappresentano un importante strumento per avvicinare al mercato del lavoro persone con bisogni complessi.

Tirocini per il reinserimento lavorativo

L’avviso prevede due tipologie di tirocinio:

Tirocinio formativo extracurriculare: rivolto a studenti e diplomati, anche disoccupati, iscritti all’università o a corsi di formazione professionale.

rivolto a studenti e diplomati, anche disoccupati, iscritti all’università o a corsi di formazione professionale. Tirocinio di inclusione sociale: rivolto a persone con disabilità, invalidità civile superiore al 60%, o in carico ai servizi sociali o sanitari.

Il ruolo del Comune di Capaccio Paestum

Il Comune di Capaccio Paestum, in qualità di soggetto ospitante, si impegna ad attivare i tirocini e a fornire ai tirocinanti un’adeguata formazione e tutoraggio. I tirocini avranno una durata di 6 mesi e saranno retribuiti con un’indennità mensile di 400 euro.

Collaborazione con il Centro per l’impiego

Per la gestione dei tirocini, il Comune di Capaccio Paestum ha sottoscritto una convenzione con il Centro per l’impiego territoriale. Il Centro si occuperà della selezione dei tirocinanti, dell’abbinamento con i soggetti ospitanti e del monitoraggio dei tirocini.