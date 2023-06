Tg InfoCilento dell’1 giugno 2023

Il Tg di InfoCilento dell’1 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Agropoli, Apre il reparto di lungodegenza e medicina generale all’ospedale; Sacco, dopo anni di attesa al via i lavori sulla Sp342. Oggi la cerimonia; Operazione “Salted Cod”: Sequestri preventivi per evasione fiscale e riciclaggio, sottoposti a confisca beni e disponibilità finanziarie per quasi 5 milioni di euro; Battipaglia: balneabilità tenuta Spineta: buoni i dati. Dall’Arpac risultato eccellente; Diocesi in fermento per l’ordinazione di Mons.Calvosa; Agropoli, “Benessere in amore” per una scuola che promuove salute.