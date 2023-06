Tg InfoCilento del 8 Giugno 2023

Il Tg di InfoCilento del 7 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Maxi operazione dei Nas nel salernitano, scoperte carenze igienico-sanitarie in diverse località; Sequestrata una tonnellata di prodotti alimentari etnici. Controlli anche in Cilento; Bretella Agropoli – Eboli a Napoli saranno presentati gli esiti del dibattito pubblico; Sapri, taglio del nastro per la nuova sede della guardia di finanza; Sicurezza a Salerno, arriva nuovo autovelox; Energia dalla posidonia spiaggiata, l’esempio virtuoso del comune di Pollica.