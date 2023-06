Il Tg di InfoCilento dell’1 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Chiama il 118 e ruba l’ambulanza, clamoroso episodio a Castellabate; Grande festa in Calabria per l’ordinazione del nuovo vescovo di Vallo della Lucania; Incidente a Castelcivita: giovane per ore in attesa del trasferimento al Cardarelli; Il Governatore De Luca nel Vallo di Diano: visita all’ospedale di Sant’Arsenio; Weekend di eventi sportivi. L’Agropoli in finale play off.