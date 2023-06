Tg InfoCilento 16 Giugno 2023

Il Tg di InfoCilento del 16 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Sanità, gli operatori sanitari di agropoli lanciano l’allarme: manca l’ambulanza rianimatica. L’onorevole Franco Picarone rassicura sulla situazione; Indagine della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania sul gioco illegale in alcune aree della provincia. Sotto osservazione soprattutto i minori; L’inchiesta del Sole 24 ore getta ombre sul tribunale di Vallo della Lucania che resta tra i più lenti in Italia per i tempi giudiziari; Pollica, San Mauro Cilento e San Giovanni a Piro conquistano le 5 vele Legambiente consolidandosi come tra le grandi realtà nell’intero panorama nazionale; L’interruzione della Strada Rizzico che congiunge Pisciotta a Ascea frena anche le auto dei soccorsi. L’appello del Sindaco Liguori alla Provincia.