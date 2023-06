Tezenis Summer Festival arriva a Capaccio Paestum. Un’estate di musica gratuita in tutta Italia

In un’estate ricca di grandi concerti con le più importanti star internazionali che si esibiranno in tutto il Paese, Tezenis e Radio 105 hanno deciso di offrire a tutti la possibilità di godere della musica più attuale in modo completamente gratuito.

Ecco gli artisti che saranno presenti

Nella tappa di Paestum, il Tezenis Summer Festival vanta la partecipazione di una variegata selezione di artisti. Tra i nomi presenti troviamo 8BLEVRAI, ANA MENA, ANGELINA MANGO, BERNA, BIGMAMA, BLANCO, BOOMDABASH, BRESH, CHIELLO, CIOFFI, EMMA, GUE’, JUNIOR CALLY, LAZZA, LEVANTE, LOLITA, MANINNI, MR RAIN, PAOLA & CHIARA, RHOVE, TANANAI e THE KOLORS.

Le serate saranno guidate da due amate conduttrici di Radio 105, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste giovani ma con un’importante esperienza nel mondo della musica dal vivo. Inoltre, prima dello spettacolo, ci sarà un DJ-set firmato Radio 105.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre) e tramite app, oltre a essere seguito in tempo reale sui canali social di Radio 105.

Capaccio Paestum, un palcoscenico d’eccellenza per la musica

Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, afferma che la scelta del Tezenis Summer Festival di fare tappa nella loro città non è casuale. La Planet Arena offre un luogo unico al mondo per gli eventi musicali, e l’organizzazione degli eventi estivi è consolidata e ben rodata.

Appuntamento venerdì 23 giugno 2023, Paestum, Planet Arena, ore 20.00, ingresso libero.

Un’opportunità gratuita per cittadini, visitatori e turisti

Il consigliere Giovanni Cirone afferma che anche quest’anno, grazie al Tezenis Summer Festival, Capaccio Paestum offre gratuitamente ai cittadini, ai visitatori e ai turisti un’opportunità unica per godere dei migliori artisti del momento. Ciò dimostra l’attenzione della città verso i giovani e le loro esigenze, sempre più attratti dall’offerta ricreativa, culturale e turistica offerta da Capaccio Paestum.

La tappa del Tezenis Summer Festival si concluderà il 30 giugno a Genova, mettendo fine a una serie di spettacoli gratuiti che hanno coinvolto appassionati di musica di tutta Italia.