Terzo mandato: i sindaci cilentani si dividono

Emergono divergenze di opinioni sulla legge approvata dal consiglio regionale della Campania: c’è chi la considera una norma ad personam e chi è certo che non esista un candidato migliore di De Luca.

La legge sul terzo mandato approvata dal consiglio regionale della Campania, fa discutere. Grazie a questa norma il governatore uscente, Vincenzo De Luca, potrà nuovamente candidarsi a presidente.

Una scelta che divide gli amministratori locali: Giampiero Nuzzo, coordinatore dell’area Cilento Sud per Fratelli d’Italia, si mostra critico verso una legge fatta ad personam. Gino Marotta, primo cittadino di Celle di Bulgheria ed esponente del Pd, è invece convinto della bontà della norma e che anche il partito nazionale debba prendere atto che non esiste un nome migliore da spendere come candidato alla guida della Regione.