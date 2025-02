Termina in parità il derby femminile tra Gelbison e Salernitana

Nel diciottesimo turno del gruppo C di Serie C, il terzo del girone di ritorno, è andato in scena il derby tra la Salernitana e la Gelbison. Al ‘Volpe’, alle 11:30, termina 0-0 la sfida tra le ragazze di coach De Risi, quinte, e la capolista, allenata da mister Tarabusi.

La cronaca

Prima occasione di marca granata al 2’ con Sabatino che dalla distanza trova pronta Boanda, che al 9’ replica su un tiro dal limite di Cuomo. La Gelbison si vede al 12’ quando Valdez impegna, dall’interno dell’area, Pascale, che blocca senza particolari patemi. Dopo il quarto d’ora ci riprovano le locali che con Sabatino e Olivieri mandano al lato dei pali cilentani. Una gara equilibrata scivola sino al 26’ quando Vergari dai 25 metri non inquadra la porta granata come il tiro-cross insidioso di Visani che si perde sul fondo.

Al 32’, invece, Pascale ci deve mettere i guantoni sul tiro di Valdez spedendo la palla sulla traversa con la stessa calciatrice che al 41’ dal limite spedisce di un metro al lato. Nel finale un tentativo per parte con Visani e Cuomo che sfiorano il palo: un primo tempo combattuto si chiude cosi senza reti.

Nella ripresa, al 2’, tentativo per Calvanese che incrocia troppo dopo una bella azione delle granata come capita a Valdez dall’altra parte al 9’. Al 12’, invece, una palla tesa dalla destra attraversa tutta l’area delle locali con nessuna delle ospiti pronta al tap-in vincente. Al quarto d’ora, poi, un’altra palla dalla trequarti viene deviata dalla retroguardia granata con la sfera che esce di pochissimo in corner.

La Gelbison si rivede al 24’ con Cinquegrana che alza troppo oltre la traversa da buona distanza. La Salernitana risponde al 27’ con una ripartenza di Olivieri che serve a Cuomo una palla che dal limite non trova i montanti rossoblù. Dopo qualche minuto di stop per un infortunio che ha colpito Cuomo le cilentane cercano il vantaggio con Avallone e Sacco con Pascale a bloccare agevolmente. Gli ultimi pericoli arrivano in pieno recupero con Avallone che trova ancora attenta Pascale mentre è il palo a salvare le padrone di casa su un traversone proveniente dalla destra: finisce cosi 0-0.