Tentato furto tra Casal Velino e Castelnuovo: il cane mette in fuga i ladri

I controlli del territorio e i sistemi di sorveglianza passiva continuano a rivelarsi fondamentali per la sicurezza delle zone periferiche, ma in alcune occasioni è l’imprevedibilità degli animali domestici a fare la differenza. Nella tarda serata di sabato, un tentato furto in abitazione si è consumato in una zona di campagna situata al confine tra i comuni di Casal Velino e Castelnuovo Cilento. L’episodio, che ha generato forte apprensione nella comunità locale, si è risolto senza danni fisici per la residente grazie al tempestivo intervento del suo cane.

La dinamica del tentativo di intrusione

L’abitazione finita nel mirino dei malviventi sorge in una posizione isolata rispetto al centro abitato. Al momento dell’incursione, all’interno della struttura si trovava un’anziana donna di 80 anni insieme al suo cane. I ladri hanno tentato di penetrare nella proprietà approfittando dell’oscurità e della posizione decentrata dell’immobile, ma la manovra è stata prontamente interrotta.

L’animale domestico, percepiti i rumori sospetti provenienti dall’esterno, ha iniziato ad abbaiare con insistenza. Il forte allarme sonoro ha colto di sorpresa i malintenzionati, costringendoli ad abbandonare subito i loro intenti e a fuggire a piedi tra le campagne circostanti prima di riuscire ad accedere all’interno dell’alloggio.

L’allarme e le indagini dei Carabinieri

Mantenendo la calma nonostante il forte spavento, la donna si è subito resa conto del pericolo e ha contattato il numero unico di emergenza per richiedere assistenza. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito e per avviare le prime fasi investigative.

I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dell’anziana e perlustrato l’area circostante alla ricerca di elementi utili all’identificazione dei fuggitivi. I rilievi proseguiranno anche attraverso la verifica di eventuali impianti di videosorveglianza installati lungo le arterie stradali che collegano i due centri cilentani.