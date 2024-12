Tentato furto a Novi Velia: ladri messi in fuga dai proprietari

Il paese di Novi Velia ancora nel mirino dei ladri. Questa sera intorno alle 20:00 dei malviventi hanno cercato di intrufolarsi in un’abitazione in Via San Pietro. I proprietari, allertati da strani rumori provenienti dall’esterno, sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in fuga i ladri, prima che potessero portare a termine il loro intento. Immediatamente è stato dato l’allarme e avvisate le forze dell’ordine.

Paura tra i residenti

Il clima nel piccolo comune cilentano è sempre più teso. Questo non è il primo caso che si verifica nelle ultime settimane e i residenti di Novi Velia si dicono stanchi e preoccupati. “Viviamo con la paura che possa succedere di nuovo. Non ci sentiamo più sicuri nemmeno nelle nostre case“, commenta un abitante della zona.

Chiesta maggiore sorveglianza

Il paese è in allarme, con i cittadini che chiedono maggiore sorveglianza e un intervento deciso per contrastare un fenomeno che sembra purtroppo non avere tregua.