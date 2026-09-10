Cilento

Tensione alla stazione di Sapri: tenta un furto negli uffici, bloccato dalla Polfer

Un uomo si è intrufolato negli uffici del primo binario della stazione di Sapri: l'intervento della Polfer evita il peggio e scatta la denuncia.

Di: Maria Emilia Cobucci
Stazione di Sapri

Momenti di forte tensione si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14:00, presso lo scalo ferroviario di Sapri. Un uomo di origini nordafricane ha cercato di mettere a segno un furto all’interno di un ufficio situato lungo il primo binario dello scalo cilentano. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, il malvivente si è intrufolato nei locali con l’intento di asportare materiale presagito.

L’intervento tempestivo della Polfer evita il peggio

Ad accorgersi immediatamente di quanto stava accadendo è stato il personale della Polizia Ferroviaria di Sapri, che è intervenuto con decisione bloccando l’uomo prima che potesse portare a termine l’azione criminosa. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi passeggeri in attesa dei treni lungo i banchine, tra i quali si sono registrati attimi di apprensione e preoccupazione.

Scatta la denuncia a piede libero

Grazie alla prontezza degli agenti della Polfer, la situazione è tornata rapidamente alla normalità senza conseguenze per la sicurezza dei presenti. Terminati gli accertamenti di rito e la formalizzazione degli atti, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria e denunciato a piede libero.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.