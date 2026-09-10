Tensione alla stazione di Sapri: tenta un furto negli uffici, bloccato dalla Polfer

Momenti di forte tensione si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14:00, presso lo scalo ferroviario di Sapri. Un uomo di origini nordafricane ha cercato di mettere a segno un furto all’interno di un ufficio situato lungo il primo binario dello scalo cilentano. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, il malvivente si è intrufolato nei locali con l’intento di asportare materiale presagito.

L’intervento tempestivo della Polfer evita il peggio

Ad accorgersi immediatamente di quanto stava accadendo è stato il personale della Polizia Ferroviaria di Sapri, che è intervenuto con decisione bloccando l’uomo prima che potesse portare a termine l’azione criminosa. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi passeggeri in attesa dei treni lungo i banchine, tra i quali si sono registrati attimi di apprensione e preoccupazione.

Scatta la denuncia a piede libero

Grazie alla prontezza degli agenti della Polfer, la situazione è tornata rapidamente alla normalità senza conseguenze per la sicurezza dei presenti. Terminati gli accertamenti di rito e la formalizzazione degli atti, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria e denunciato a piede libero.