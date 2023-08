Temporali, vento e mare agitato: scatta allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali. Questo avviso sarà valido a partire dalle 8 di domani, lunedì 28 agosto, fino alle 8 di martedì 29 agosto, per l’intera regione.

Si prevedono possibili temporali improvvisi e intensi, con un’evoluzione rapida. Questi temporali potrebbero essere accompagnati da grandine e fulmini.

Venti Forti e Mare Agitato

La previsione include anche la possibilità di “venti localmente forti con possibili raffiche e mare tendente ad agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Rischio di Conseguenze al Suolo

Sono possibili diverse conseguenze al suolo a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Queste includono allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta di massi.

Raccomandazioni per la Sicurezza

Dato il rischio di grandine e la presenza prevista di venti forti con raffiche, insieme al mare agitato, si raccomanda la massima attenzione nella garanzia della stabilità delle strutture, incluso mobili e strutture temporanee, così come del verde pubblico.

Chiamata all’Azione dei Comuni

La Protezione civile richiama l’attenzione dei Comuni a prendere misure immediate per affrontare questa situazione. È necessario attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e attuare tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti.