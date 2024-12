Teggiano, Natale: il Castello Macchiaroli si trasforma in un luogo incantato per grandi e piccini

“Il Castello di Babbo Natale“: ingresso gratuito e una settimana di magia al Castello Macchiaroli di Teggiano. L’inaugurazione è prevista per lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 17.

Il programma

Dal 16 al 22 dicembre 2024, il Castello Macchiaroli di Teggiano (SA) si trasformerà in un luogo incantato per accogliere grandi e piccini con “Il Castello di Babbo Natale“, un evento unico che promette di regalare emozioni indimenticabili.

L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Il Sentiero con il patrocinio del Comune di Teggiano, è pensata per tutta la famiglia e offre un ricco programma di spettacoli, giochi, laboratori creativi e attività. Gli ospiti saranno accolti da elfi, magiche atmosfere natalizie e, naturalmente, dall’incontro con Babbo Natale in persona. Un evento pensato per far vivere ai visitatori un Natale speciale, ricco di sorprese e momenti di festa in una location dal fascino unico.

Le dichiarazioni

“Abbiamo creato questo evento per valorizzare il territorio, unendo la magia del Natale alla scoperta del nostro patrimonio culturale e paesaggistico,” dichiara Fiore Marotta, presidente della Cooperativa Il Sentiero. “L’ingresso gratuito è un regalo autentico, per rendere questa esperienza accessibile a tutti. Oltre a promuovere i nostri servizi educativi, vogliamo creare occasioni di incontro che esaltino le bellezze del territorio e rafforzino il senso di comunità.”

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria L’accesso all’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online, disponibile sul sito ufficiale: www.prenotazioni.cooperativailsentiero.it . I posti sono limitati, per garantire a tutti un’esperienza sicura e ben organizzata.

Orari e modalità di accesso L’evento si svolgerà in spettacoli della durata di due ore, con ingressi regolati in fasce orarie precise. La puntualità è essenziale per rispettare il programma. Gli orari sono i seguenti:

Dal 16 al 20 dicembre 1° spettacolo: ingresso alle 17:00, termine alle 19:00 2° spettacolo: ingresso alle 19:00, termine alle 21:00

Il 21 e 22 dicembre 1° spettacolo: ingresso alle 10:00, termine alle 12:00 2° spettacolo: ingresso alle 12:00, termine alle 14:00 3° spettacolo: ingresso alle 15:00, termine alle 17:00 4° spettacolo: ingresso alle 17:00, termine alle 19:00 5° spettacolo: ingresso alle 19:00, termine alle 21:00