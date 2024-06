Teggiano, giovane aggredita da 5 cani: passeggiava con il suo amico a 4 zampe “Buddy”

Venerdì sera si è verificato un spiacevole incidente a Teggiano, in località San Giovanni. Una ragazza, mentre portava a passeggio il suo cane di taglia grande, si è trovata davanti a 5 cani randagi che hanno incominciato ad attaccare il suo fedele amico a quattro zampe. La ragazza ha riportato alcune lievi escoriazioni sulla gamba e sulle braccia dovute allo sfregamento sull’asfalto. Attraverso un post sui social, ha evidenziato quanto sia diventato pericoloso anche solo uscire per fare una passeggiata con il proprio animale domestico.

“Questo non è il primo episodio per noi, siamo stati attaccati da cani senza controllo dei proprietari e cani randagi in passato. Le serate sono diventate un momento rischioso per uscire e il territorio sembra non saper gestire adeguatamente questo problema sociale, sia a livello amministrativo che di sensibilizzazione verso i cani”. Cani, veterinari, educatori e associazioni si impegnano per risolvere la questione, ma la scarsa collaborazione ed educazione della comunità sul tema rendono difficile trovare soluzioni efficaci.

“Nonostante le ferite, sia io che il mio fedele amico siamo ancora qui, sani e salvi, grazie anche al percorso educativo che ha seguito, diventando un cane addestrato e capace di affrontare situazioni complesse con sicurezza“.