Teggiano: festa del 2 Giugno, la Costituzione in dono ai neo 18enni

L’Amministrazione Comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, anche quest’anno in occasione della Festa della Repubblica del 2 Giugno, organizza la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione Italiana a tutti i ragazzi neo 18enni residenti nel comune. L’evento si svolgerà in Piazza San Cono dalle ore 12.

“Il 2 Giugno si celebra la nascita della Repubblica Italiana avventa il 2 Giugno 1946, allorquando il popolo italiano, a suffragio universale, fu chiamato a votare per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese tra Repubblica e Monarchia e per eleggere i membri dell’assemblea incaricata di scrivere a nuova Costituzione”.

Così si ricorda nella lettera, a firma del sindaco Michele Di Candia, inviata in questi giorni ai 18enni di Teggiano, invitati alla cerimonia programmata per il 2 Giugno. “A voi giovani – si legge ancora – viene affidato il compito di difendere i principi e proteggere sempre i valori in essa contenuti. Con questo spirito, l’Amministrazione Comunale, in occasione della Festa della Repubblica, ha inteso donare a ciascun cittadino neo maggiorenne una copia della nostra Carta Costituzionale”.

Prima della consegna, alle ore 11,30, è previsto il raduno in Piazza Municipio, con corteo fino a Piazza Mons. Valentino Viglione per la cerimonia d’onore agli Eroi delle Guerre Mondiali e la deposizione della corona di alloro al Monumento eretto in loro ricordo.