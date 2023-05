Teggiano: da una settimana all’opposizione, Conantonio D’Elia interroga la sua vecchia maggioranza

Il Consigliere Comunale di Teggiano, Conantonio D’Elia, recentemente uscito dalla maggioranza, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ed unico rappresentante della minoranza in seno al consiglio comunale di Teggiano ha interpellato l’amministrazione di Teggiano, attraverso un documento, su una serie di questioni che riguardano la città Museo del Vallo di Diano.

D’Elia ha richiesto, infatti, delucidazioni in merito all’allacciamento alla rete fognante. “Ho chiesto, scrive, la pubblicazione anche tramite manifesti del tracciato della rete fognante attualmente operante e completata, così ogni cittadino sarà messo a conoscenza se è realmente tenuto o meno all’allacciamento”.

Altro argomento su cui il consigliere di minoranza interroga Di Candia e l’amministrazione comunale è il “completamento dei lavori di installazione degli impianti di fibra ottica sul territorio comunale, iniziati nel 2017 e quando sarà effettivamente messa in funzione”.

Ancora, la Costituzione del Comitato Civico “Teggiano Capoluogo”, la cui nascita è stata richiesta, come scrive Conantonio D’Elia, “oltre due mesi fa, da alcuni Cittadini del Centro Storico. Ad oggi l’Amministrazione non si è ancora espressa. Ho chiesto i motivi della mancata attuazione ad oggi dell’iter previsto dall’apposito Regolamento Comunale, e di competenza del Comune”.

Tra gli interrogativi anche quello relativo all’atteso evento musicale “Rose Villain” in programma sabato 27 maggio. D’Elia chiede “al fine della tutela della pubblica quiete, che vengano fissati precisi orari di inizio e di fine dell’evento musicale”.

Chiarezza anche sui fondi PNRR

Il consigliere comunale, chiede, infine chiarezza anche in merito ai “Fondi PNRR, al completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dei bagni pubblici nel territorio del Centro Storico di Teggiano ed il completamento dei lavori di ricostruzione del plesso scolastico in via Sant’Antuono, sede della scuola media “G. Pascoli”, per la quale, ha richiesto di conoscere, quando termineranno i lavori”.