Teatro Arbostella a Salerno: risate assicurate con la XVII stagione teatrale comica

La comicità è pronta ad invadere il teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno. Presentato nei giorni scorsi il nuovo cartellone della XVII stagione teatrale.

La novità rispetto alle ultime edizioni, dove a farla da padrone era la presenza per l’80% di compagnie napoletane, il ritorno e la conferma di gruppi salernitani con un ritrovato radicamento culturale territoriale.

Dieci spettacoli replicati per tre week-end consecutivi, da fine settembre a metà Maggio. Nel solco tracciato da Gino Esposito, il Teatro Arbostella continua ad essere un un punto di riferimento costante nel patrimonio culturale della città, un caposaldo di aggregazione con forte impegno anche nel tessuto sociale e non solo per gli abitanti della zona orientale ma per tutto il capoluogo e anche la provincia.

Il programma

Ma ecco il programmai: partenza con il botto il 28 settembre con la “Compagnia Gli Ignoti di Napoli che metterà in scena il divertentissimo “O’ Scarfalietto”, di Scarpetta. La novità è la presenza nello storico gruppo partenopeo di Patrizia Pozzi e Gino Amoroso di alcuni attori e capocomici di altre compagnie (sempre partecipanti al cartellone) come Felice Pace ed Ernesto Mignano.

A seguire, tra ottobre e i primi di novembre ecco un’altra bomba di comicità: la “Compagnia Acis il Sipario” di Napoli riscopre l’esilarante testo “Sole all’improvviso” scritto e diretto da Sasà Palumbo che porterà lo spettatore tra una risata e l’altra in un finale a sorpresa molto emozionante.



A novembre altra storica compagnia partenopea, ormai di casa all’Arbostella, ovvero “Teatromania di Gianni Tricarico” che si calerà in un simpaticissimo testo di Claudio Insegno dal titolo “Bastano 3 per fare una coppia” con la regia di Rino Grillo affiancato come sempre dall’eclettica Nunzia di Mare.

A dicembre la Compagnia “Teatro Per Noi” di Napoli si cimenterà nel comicissimo “Dottò chi è papà” scritto e diretto da Ernesto Mignano che racconta tra lazzi e frizzi le peripezie in un ospedale partenopeo.



Dopo la metà di dicembre lunga pausa natalizia, tra il 20 e 30 dicembre, dove si alterneranno vari appuntamenti tra spettacoli teatrali, musicali e di cabaret. Prima dell’Epifania si ritorna in scena con la compagnia salernitana “La Puteca degli Attori” che calcherà il palco con lo spettacolo “Dietro un fantasma”, scritto e diretto da Marco Reggiani che lascerà, tra battute e situazioni comiche un messaggio molto forte al pubblico.

Tra fine gennaio e metà febbraio il ritorno della compagnia battipagliese “Fuori dalle Quinte” con lo scoppiettante testo di Paolo Caiazzo “E a mme, me danno ‘a pensione! ovvero Tonino Cardamone Giovane in Pensione per la regia di Eduardo Di Lorenzo.



A metà febbraio ed inizi di marzo si torna al genere brillante: Gaetano Troiano e la sua Compagnia all’Antica Italiana di Salerno si cimenteranno nel divertente “Se mi lasci non vale” scritto e diretto dallo stesso Troiano.

A marzo, la “Zerottantuno di Napoli” allieterà il pubblico della struttura dei Viale Verdi con il classico “Don Pascà passa ‘a vacca” di Antonio Petito con la regia di Felice Pace affiancato in scena dall’esplosiva Margot Marchese. Finale scoppiettante ad aprile nuovamente con la compagnia “Acis il Sipario” di Napoli che rispolvererà uno dei propri successi storici ovvero “Tutta colpa di Moana” scritta e diretta sempre da Sasà Palumbo che con questo spettacolo ha vinto numerosi premi in tutta Italia.

Chiude la rassegna la compagnia di casa, coniata da Gino Esposito e che ne porta il nome: nel mese di maggio infatti in scena uno stravagante testo di Denny Arrichiello dal titolo “Dio c’è …ma non si vede” per la regia di Francesco Delli Priscoli affiancato sul palco dall’esuberante Francesca Musa.