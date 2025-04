Tartaruga Caretta caretta ritrovata morta sul litorale di Capitello

Una tartaruga Caretta caretta è stata rinvenuta senza vita sulla spiaggia di Capitello, nel comune di Ispani. Il ritrovamento, effettuato da alcuni cittadini che hanno notato la carcassa, risale alla giornata di ieri.

Allertate le autorità competenti

Del caso sono stati immediatamente informati i carabinieri della compagnia di Sapri e gli uomini della Guardia Costiera di Palinuro. Questa mattina si è provveduto all’intervento di rimozione della carcassa a cura del personale dell’Asl Salerno.

Un fenomeno ricorrente nel Cilento

Purtroppo, questo non è il primo caso di tartaruga Caretta caretta ritrovata morta sulle spiagge cilentane. Spesso è proprio l’uomo a determinarne il decesso, provocato dall’impatto con le imbarcazioni, dalle reti dei pescatori e, non di rado, anche dall’inquinamento.

Allerta per la stagione delle nidificazioni

Nelle prossime settimane, le tartarughe Caretta caretta inizieranno ad avvicinarsi alle spiagge del Cilento per la nidificazione. La costa sud è ormai una nursery cruciale per questi animali. Questo ritrovamento giunge in un periodo particolarmente delicato per la specie.