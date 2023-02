Tappa a Corbara per il Gal Terra protetta: ecco le strategie su come salvaguardare il mondo rurale

La salvaguardia del mondo rurale e delle grandi eccellenze del territorio: è questo l’obiettivo del Gal Terra protetta che nelle scorse ore a Corbara ha organizzato una nuova tappa di «Opportunità per il territorio», il tour tra i Comuni di competenza in vista della prossima programmazione dei fondi europei 2023/2027.

Gli interventi

Al dibattito hanno partecipato: Pietro Pentangelo, sindaco di Corbara; Giuseppe Guida, presidente del Gal Terra protetta; Gennaro Fiume, coordinatore del Gal. Nel corso dell’evento è intervenuto anche Tristano Dello Joio, presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari.

«Parliamo di opportunità da non perdere sia per gli interventi di natura pubblica sia per quelli di natura privata – ha detto Pentangelo – Il Gal ha un occhio particolare per la tradizione del mondo rurale, che anche noi vogliamo salvaguardare. L’obiettivo è fornire agli operatori del settore sostegni per far sì che il settore si metta al passo con i tempi. Ben vengano allora concertazione ed azioni comuni. Il nostro è un territorio meraviglioso e delicato».

Le dichiarazioni

«Stiamo mettendo in campo numerose misure per gli operatori agricoli – ha concluso Fiume, coordinatore del Gal – I nostri uffici di Agerola poi, sono sempre pronti ad aiutare Enti pubblici e cittadini nei percorsi per cogliere le opportunità rappresentate dai bandi pubblicati dal Gal come i contri- buti a fondo perduto per le startup extra agricole».

«Ci si accorge subito quando un Ente è attivo e vuole dare opportunità ai propri cittadini di valorizzare il territorio: Corbara è uno di essi. – ha affermato il presidente Guida – Credo poi fermamente che il lavoro in sinergia porti a risultati quintuplicati».

Ecco il Gal terra protetta: gli obiettivi

Gal Terra Protetta Il Gruppo di Azione Locale (Gal) Terra protetta è una società consortile a responsabilità limitata che opera dal 2016 e che si occupa della promozione dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile nella zona della costiera amalfitana, della penisola sorrentina, dei monti Lat- tari e delle isole del Golfo di Napoli.

Il Gal Terra protetta incoraggia e sostiene i rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati a riflettere sulle potenzialità del territorio in una prospettiva di sostenibilità, attraverso l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo che comprendono elementi innovativi per il contesto locale e attività di crea- zione di reti.