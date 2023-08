“Tanager, lungo le rive del fiume Tanagro”: attesa a Sant’Arsenio per Mimmo Miglionico e PietrArsa

Nell’ambito del progetto, Tanager, lungo le rive del fiume Tanagro, intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020, rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale, per la promozione e lo sviluppo turistico dei Borghi, l’amministrazione comunale di Sant’Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, è lieta di annunciare lo spettacolo di Mimmo Maglionico & Pietrarsa con ospite Giovanni Mauriello. L’appuntamento è per venerdì 1° Settembre a Sant’Arsenio, in piazza Domenico Pica, dalle 21.00. Mimmo Maglionico, in questi anni ho collaborato con artisti straordinari come Eugenio Bennato, Peppe Barra, Moni Ovadia, Massimo Ranieri e tanti atri.

PietrArsa: la scelta di questa nome ha un duplice motivo

“PietrArsa” è il nome della sua band ma anche il nome della pietra lavica del Vesuvio e quello della località nei pressi di Napoli dove, nel 1839, furono impiantate le officine meccaniche borboniche per la costruzione della prima tratta ferroviaria italiana, la Napoli-Portici.

Pietrarsa, situata in prossimità di quell’entroterra campano ricchissimo di arcaica musica etnica, è un nome che evoca sia i ritmi delle tammorre contadine sia quelli della moderna civiltà industriale. Poi, perché i PietrArsa effettuano un incessante viaggio nel mondo di un folklore postmoderno, lontano dalle opprimenti maglie della filologia, con un occhio rivolto alla tradizione (tammurriate, tarantelle tradizionali, canti a distesa) e l’altro alla sperimentazione.

Ospite dell’eccezionale serata musicale, Giovanni Mauriello.

Fondatore nel 1967 della “Nuova Compagnia di Canto Popolare” insieme ad Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò che, sotto la guida del M° Roberto De Simone, raggiunse una popolarità pressoché assoluta nel nostro Paese, è ben noto ed apprezzato dal pubblico e dalla critica per la sua musicalità e per la qualità timbrica ed espressiva della sua naturale vocalità. Artista versatile e poliedrico, è impegnato sia nel campo musicale che teatrale.

Con la NCCP ha inciso 15 LP ed ha svolto un’intensa attività concertistica che lo ha portato in tutto il mondo, dall’Opera House di Sidney ai Festivals di Berlino, Caracas, Parigi, Buenos Aires.

Nell’ambito teatrale, tra le altre cose, ha ricoperto ruoli primari in prestigiose rappresentazioni, tra cui:

“La Gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, “La Cantata dei Pastori”, “Carmina Vivianea”, “La Cantata di Masaniello”, “Le 99 Disgrazie di Pulcinella”; ed è stato protagonista del “Pulcinella” e dell’”Histoire du Soldat” di Igor Stravinskij, quest’ultima diretta da Salvatore Accardo per la regia di Roberto De Simone.