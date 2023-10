Taglio del nastro a Sapri per la nuova sede di “Accademia del Cilento”

Conoscere e tramandare il patrimonio culturale, le tradizioni, i borghi e le leggende del Cilento per uno sviluppo sostenibile della cultura ma anche per una conoscere delle sue bellezze che quotidianamente si possono ammirare, in maniera tale da apprezzarle sempre di più. È questo l’obiettivo della cooperativa “Accademia del Cilento” che nella giornata di ieri ha inaugurato la nuova sede nella cittadina di Sapri. Un’inaugurazione che ha visto la presenza del Sindaco Antonio Gentile e la Benedizione del parroco Don Raffaele Brusco. Un progetto, quello di “Accademia del Cilento” che parte da lontano e che ha al suo interno diverse figure professionali che sostengono il progetto e contribuiscono al suo sviluppo. Tra queste la tour operator Gisella Forte, parte integrante dello staff di Accademia del Cilento e Antonio Pisani – vicepresidente Confesercenti Sapri – Golfo di Policastro. Tanta la soddisfazione espressa dal presidente Cesare Siboni e dalla vicepresidente Lucia Cariello per la notevole partecipazione di pubblico e la grande attenzione rivolta al progetto.