Svolta occupazionale e progetti strategici: il futuro della Comunità Montana Vallo di Diano

Ieri si è svolto l’ultimo Consiglio Generale della Comunità Montana Vallo di Diano, durante il quale è stato approvato il Bilancio previsionale. Questo documento include attività strategiche come la stabilizzazione degli operai a tempo determinato (OTD) e la realizzazione del ponte di Caiazzano, situato nel comune di Sassano.

Il presidente Vittorio Esposito ha commentato i risultati raggiunti, evidenziando che “abbiamo una svolta sul piano occupazionale con la stabilizzazione degli OTD, ma non ci fermeremo qui, poiché procederemo al più presto con nuove assunzioni per colmare il gap di organico della Comunità Montana”.

Sono stati presentati anche numerosi progetti legati ai cantieri. “Il ponte di Caiazzano è fondamentale per la viabilità, e stiamo collaborando attivamente con i sindaci di Sassano e Padula. Stiamo anche dedicando attenzione alla prevenzione del rischio idrogeologico. Sono molto soddisfatto dei progressi finora realizzati”.

Esposito ha sottolineato l’importanza della congiuntura favorevole che sta vedendo il Vallo di Diano al centro di progetti di rilancio della viabilità a livello regionale e nazionale. Ha però avvertito sulla necessità di un atteggiamento più ottimista da parte della comunità: “L’aeroporto e l’alta velocità ferroviaria rappresentano un cambiamento significativo, ma il successo dipenderà dalla consapevolezza e dall’impegno dei cittadini: non possiamo pensare che tutto si risolva solo attraverso i lavori pubblici”.

Infine, ha lodato le iniziative private che hanno stimolato l’economia locale e valorizzato i suoi patrimoni culturali. “Eventi come quelli tenutisi alla Certosa di San Lorenzo e al Castello Macchiaroli di Teggiano nelle ultime settimane sono cruciali. Noi pensiamo che grandi eventi come questi siano una parte importante per la crescita del Vallo” conclude Esposito “cercheremo di incentivare l’iniziativa privata perché solo con la Strategia delle Aree Interne non riusciremmo rivoluzionare il nostro comprensorio”.