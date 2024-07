Svincolo autostradale di Eboli: il caso in Parlamento

La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti, ha presentato un’interrogazione al ministro delle infrastrutture Salvini in seguito al tragico incidente avvenuto il 20 luglio all’imbocco dello svincolo di Eboli dell’autostrada A2, direzione sud. L’incidente, causato dal ribaltamento di un camion, ha coinvolto sette veicoli, causando la morte di due coniugi e il ferimento di otto persone. Alla base dell’ interrogazione la necessità di far luce sulle ragioni dei ritardi nei lavori di adeguamento dello svincolo, già previsti da decenni.

L’interrogazione della Senatrice Bilotti

Nell’interrogazione, la senatrice Bilotti ha chiesto spiegazioni riguardo ai motivi per cui Anas non abbia messo a gara la realizzazione del progetto di adeguamento funzionale dello svincolo di Eboli prima di trasmetterlo a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), nonostante la consapevolezza della pericolosità di quel tratto. Ha richiesto informazioni, inoltre, sulla data di trasferimento del progetto da Anas a Rfi e sui tempi e modalità di affidamento dei lavori al Consorzio Xenia, già incaricato a maggio 2023 per la linea ferroviaria ad Alta Velocità Battipaglia-Romagnano da RFI, visto che il decreto VIA è stato rilasciato ad ANAS solo a dicembre 2023.

«La sicurezza dei nostri cittadini – sottolinea Anna Bilotti – deve essere una priorità assoluta. Non possiamo permettere che burocrazia e mancanza di coordinamento tra le diverse opere infrastrutturali mettano a rischio la vita delle persone. Fare chiarezza però in questi casi non vuole dire cercare colpevoli in un clima di caccia alle streghe ma illuminare cammini senza reiterare gli stessi errori».