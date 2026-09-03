Suona la campanella all’Ancel Keys: l’Alberghiero riparte in anticipo, tra futuro e territorio

È fissato per venerdì 11 settembre l’avvio del nuovo anno scolastico per la Sezione Alberghiero dell’IOC “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento.
Dopo la pausa estiva, studenti, docenti e personale scolastico si preparano a rientrare in aula per dare inizio a una nuova stagione di formazione, esperienze e crescita personale.
Il messaggio d’augurio della dirigente scolastica Maria Masella
«Il ritorno a scuola rappresenta sempre un momento di grande rilievo – dichiara la dirigente scolastica Maria Masella –. Rivolgo il mio sincero augurio a tutti i nostri studenti, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale. Insieme ci prepariamo ad affrontare questo nuovo percorso con entusiasmo, impegno e fiducia nel futuro».
Formazione ed enogastronomia nel cuore del Cilento
La Sezione Alberghiero dell’“Ancel Keys” costituisce un punto di riferimento formativo fondamentale per il territorio cilentano. L’istituto propone percorsi specializzati dedicati all’enogastronomia, alla sala e all’accoglienza turistica, attraverso un modello didattico che coniuga lo studio teorico alle attività pratiche sul campo.
L’appuntamento per l’inizio delle attività didattiche resta dunque confermato per venerdì 11 settembre.