Successo nel weekend per l’Asd Evergym Agropoli | VIDEO

Un successo assoluto per l’Asd Evergym di Agropoli che ha partecipato al Campionato Regionale FGI di ginnastica ritmica, confermando ancora una volta l’eccellenza e il talento delle sue atlete.

La competizione

La competizione, svoltasi al Pala Sport di Angri, ha visto le squadre della società locale brillare nelle diverse categorie: La, Lb e Lc Silver. In particolare, la squadra composta dalle ginnaste Cucco Marina, Ferrarese Rossella, Leccese Greta e Orlotti Giulia alla loro prima esperienza in Federazione hanno conquistato il gradino più alto del podio per la categoria La con il collettivo a corpo libero.

A seguire, nella categoria Lb Allieve le ginnaste Astore Nicole e Vessicchio Giorgia hanno conquistato il terzo posto con l’esercizio di coppia col cerchio. Mentre, la coppia cerchio formata da Marrocco Chiara e Ludovica Polichetti per la categoria Lb Open ha realizzato un sorprendente primo posto che ha entusiasmato il pubblico sugli spalti. A concludere nella categoria più alta LC Open, un attesissimo primo posto per la coppia Cibelli Gaia e Zoccola Maria.

Il successo ottenuto è frutto di mesi di allenamento inteso, guidate dai tecnici Federali Angela e Federica Zappalà. Fiere dei risultati ottenuti e delle loro ginnaste, da domani, con lo sguardo rivolto alle future sfide le allenatrici si impegneranno a portare in alto alle competizioni nazionali il nome della città di Agropoli.