Successo per la III edizione della “Corsa del Vino” di Castel San Lorenzo, la gara podistica nata per promuovere il territorio e lo sport nel luogo noto per essere definito “il Paese del vino e dell’olio”.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Castel San Lorenzo, con la collaborazione del Forum dei Giovani e dell’associazione sportiva “Sporting Valcalore”.