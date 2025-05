Successo a Pattano per l’eliminatoria regionale di tiro a Palla FIDASC

Domenica 4 maggio 2025 si è conclusa con un notevole successo l’eliminatoria regionale di tiro a palla 50 metri Fisso e Mobile su sagoma di cinghiale. L’evento è stato organizzato dalla ASD FIDASC “Lo Schioppo del Brigante” su delega della FIDASC Campania.

Competenza e passione nell’organizzazione a Pattano

La competizione si è svolta presso il campo di tiri di Pattano “lo Schioppo Del Brigante”, gestito da Giovanni e Giuseppe Bellucci, i quali, insieme ai loro collaboratori, in primis Maria Bellucci, hanno dimostrato grande competenza e passione nell’accoglienza e nella gestione dell’evento.

Oltre 80 atleti in lizza per la Finale Nazionale

Più di 80 atleti, provenienti dalle diverse province della Campania, hanno partecipato alla competizione con l’obiettivo di qualificarsi per la Finale Nazionale Italiana di Tiro a Palla. Quest’ultima si svolgerà sempre presso il campo di Tiro Lo Schioppo Del Brigante di Pattano nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno. In quelle date, saranno presenti tutti gli atleti qualificati delle varie regioni d’Italia, accompagnati dalle loro famiglie, per contendersi il titolo di campione d’Italia nelle diverse categorie, che spaziano dalla categoria Juniores Maschi e Femmine alla categoria Master (dagli 16 anni agli over 65).

Premiazione e ringraziamenti in vista della Finale Nazionale

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Presidente Regionale Massimo D’Ambrosio, il rappresentante Regionale di Tiro a Palla Giovanni Funiciello, il Delegato FIDASC Giuseppe Bellucci e il direttore di tiro Di Napoli Claudio. Il delegato FIDASC, Giuseppe Bellucci, ha ringraziato tutti i partecipanti e le loro famiglie. Il Presidente Regionale Massimo D’Ambrosio ha portato i saluti del presidente Nazionale Felice Buglione, assente per altri impegni, elogiando la struttura, l’organizzazione e tutti i partecipanti per l’ottima riuscita dell’evento.

Si è quindi proceduto con la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria.