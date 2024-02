Studenti sudcoreani in visita nel Cilento: oggi tappa a Centola e incontro con il sindaco Pirrone

Il Sindaco di Centola, Rosario Pirrore, ha ricevuto un gruppo di studenti e accompagnatori provenienti dal Comune di Namyangju, Corea del Sud. La delegazione è attualmente in vacanza studio nel suggestivo territorio del Cilento da 10 giorni, dove ha avuto l’opportunità di immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali.

Un’immersione nella cultura mediterranea

Durante la loro permanenza, il gruppo ha partecipato a lezioni di cucina incentrate sulla Dieta Mediterranea, secondo gli insegnamenti del famoso scienziato Ancel Keys, oltre a visite guidate alle bellezze storiche e culturali della regione, nonché alle eccellenze enogastronomiche del Cilento.

Un gemellaggio di successo

Questo progetto fa parte del programma di gemellaggio siglato nel 2016 tra la Provincia di Salerno e il Comune di Namyangju, con il supporto dell’allora Vicepresidente Stanziola e di Francesco Scianni come referente tecnico di entrambi gli enti.

Apprezzamento e futuro rafforzamento dei legami

La delegazione, composta dal Vicesindaco del Comune di Namyangju, Kim Seongsu, dal Direttore Generale Lee Giwon, dal prof. Lee Kichul Celestino e dal Dirigente Ryu Miyoung, accompagnata da Francesco Scianni, ha espresso grande apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e ha manifestato il desiderio di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, auspicando future opportunità di incontro sia in Italia che in Corea.