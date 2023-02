Studenti salernitani a lezione dalla Polizia di Stato sulla sicurezza in rete

La Polizia di Stato torna nelle scuole per #cuoriconnessi, un grande evento digitale realizzato in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in rete. L’obiettivo, infatti, è proprio quello di sollecitare un utilizzo responsabile della rete e delle tecnologie digitali da parte dei ragazzi.

Polizia di Stato e Unieuro saranno in diretta streaming martedì 7 febbraio a partire dalle ore 10.00

L’iniziativa

Per il terzo anno consecutivo parteciperanno più di 5000 scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia e oltre 300.000 studenti. L’evento vedrà la partecipazione anche degli istituti scolastici salernitani.

“Una larga parte delle relazioni personali oggi vengono vissute on line e questo riguarda particolarmente le generazioni più giovani, che affrontano con giusto entusiasmo le grandi novità che la tecnologia propone. Non bisogna tuttavia dimenticare che se alcune esperienze sono virtuali, molti dei rischi che si corrono in rete appartengono ad una realtà che può essere molto difficile da affrontare, soprattutto per gli adolescenti. Essere vittima di un comportamento sbagliato o peggio ancora di un reato, in questa fase delicatissima della vita, può avere conseguenze gravi, per le quali l’attività di repressione non è sufficiente. Il progetto #cuoriconnessi è la testimonianza dell’impegno della Polizia di Stato per aiutare i ragazzi a riconoscere le situazioni di rischio ed a trovare la forza di parlarne con genitori ed insegnati.” Queste le parole di Lamberto Giannini, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

I partecipanti

All’incontro saranno presenti il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Capo della Polizia Lamberto Giannini, l’Amministratore Delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti Monterastelli e, come ospite di eccezione, Marcell Jacobs campione olimpico e testimonial del gruppo sportivo “Fiamme Oro” della Polizia di Stato.

Gli istituti partecipanti

Per la Provincia di Salerno parteciperanno le seguenti scuole:

III Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo Musicale di Nocera Inferiore;

Istituto Comprensivo Statale “Torquato Tasso” di Salerno;

Istituto Comprensivo Statale “Gennaro Barra” di Salerno;

Istituto Comprensivo Statale “G. Amendola” di Sarno;

Istituto Statale Margherita Huck di Baronissi;

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Mons. Mario Vassalluzzo” di Roccapiemonte;

Liceo Scientifico “A. Genoino” di Cava De’ Tirreni.

Per un totale di circa 1500 studenti.