Strada lesionata: chiuso l’asse viario tra Via Serracapilli e Via Pescara nei pressi dello sbocco del Molinello ad Eboli

Una lesione importante al centro della careggiata e la necessità immediata di chiudere l’asse viario “della tangenziale di Eboli” nel tratto di 1 km tra via Pescara e via Serracapilli.

Alla base dell’operazione porterà a compimento dai caschi bianchi del comando di Via Pagano, un importante cedimento strutturale nell’asfalto dovuto al passaggio a pochi metri dalla superficie stradale del torrente Tufara.

I disagi segnalati negli ultimi giorni

Nelle ultime settimane più volte si erano registrati disagi alla circolazione per via dello scalino che la lesione sull’asfalto aveva creato: i veicoli in corsa, infatti, arrivando a velocità sostenuta molto spesso si sollevavano di qualche centimetro dalla sede stradale.

Raccolto l’ennesimo segnale di pericolo e intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale hanno immediatamente chiuso il tratto di strada. Tecnici del Comune e tecnici del Genio Civile hanno constatato che il manto stradale sta cedendo nel sottostante Torrente Tufara.

Il tratto in questione molto probabilmente resterà chiuso per lungo tempo alla circolazione stradale in quanto i lavori necessari per la messa in sicurezza dell’arteria potrebbero richiedere interventi particolari anche al sottostante torrente.