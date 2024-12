Strada fantasma Celso – Pollica, comune passa all’incasso: c’è da recuperare 1,5 milioni

La Provincia di Salerno passa al recupero di 1.544.616,50 euro, relativi alle spese sostenute per la realizzazione di una strada in realtà mai costruita tra Celso e Casal Velino. La Corte dei Conti ha condannato in solido i responsabili dell’epoca, tra cui il dirigente del servizio finanziario dell’Ente e l’istituto bancario tesoriere.

Una truffa milionaria

La vicenda, emersa grazie all’intuito dell’allora sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ha coinvolto una serie di pagamenti effettuati per lavori inesistenti. Nonostante la strada tra Celso e Casal Velino fosse stata finanziata dalla Regione Campania, i controlli effettuati hanno evidenziato come i fondi fossero stati dirottati su altre voci di spesa.

La sentenza della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha condannato i responsabili per “danno erariale”, ovvero per aver causato un danno alle casse pubbliche. La sentenza ha sottolineato come i mandati di pagamento fossero stati emessi senza alcuna documentazione relativa ai lavori effettuati.

La Provincia di Salerno ha ora avviato le procedure per il recupero delle somme dovute dai condannati, ovvero funzionari dell’Ente e tesoreria.