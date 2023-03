Strada del Mingardo, dopo lo stop ripresi i lavori

Sono ripresi oggi i lavori sulla strada del Mingardo. Il comune di Camerota lavora alacremente per rendere l’arteria transitabile il prima possibile. All’orizzonte ci sono le festività pasquali, privo vero banco di prova in vista della stagione estiva. Centinaia di turisti sono pronti a raggiungere la località del basso Cilento e il sindaco Mario Scarpitta punta a far trovare loro la strada perfettamente transitabile. Non sarà semplice poiché il tempo a disposizione è poco e gli interventi da realizzare complessi.

Le polemiche

A complicare le cose erano state le polemiche sulla scelta di far brillare il costone roccioso pericolante. Associazioni e politici erano scesi in campo per contestare la scelta e lo stesso Parco aveva preteso di essere messo al corrente del progetto relativo alla strada del Mingardo.

I lavori

Il sindaco Scarpitta ieri ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio dei lavori che sono ripresi con le operazioni di disgaggio delle rocce pericolanti. Il primo cittadino ha voluto chiarire che ad essere utilizzato non è tritolo o altro esplosivo ma un’emulsione fatta di acqua ed oli, quindi altamente compatibile con l’ambiente.

Una volta completate le operazioni di disgaggio si procederà con la pulizia della carreggiata dal materiale lapideo, il posizionamento dello stesso a rifiorimento della scogliera di protezione del rilevato stradale fortemente erosa e danneggiata dal mare e infine al ripristino della pavimentazione bituminosa.