Strada del Mingardo: al via le operazioni di brillamento del costone roccioso pericolante

Si svolgeranno domani, 14 marzo 2023, le operazioni di brillamento del versante roccioso sulla Sp562, tra Cala Finocchiara e la Spiaggia la Vela, a Marina di Camerota. L’intervento risulta necessario per completare la messa in sicurezza della strada del Mingardo, in modo da poterla riaprire al traffico.

Gli interventi sul costone roccioso

L’arteria è stata chiusa in seguito ad una frana ed è ora necessario intervenire sul tratto pericolante del costone roccioso adiacente alla carreggiata. Nei giorni scorsi sono state avviate le procedure di perforazione della roccia proprio per consentire il posizionamento dell’esplosivo.

Per poter eseguire le attività di brillamento l’area è stata completamente interdetta per un raggio di 2 chilometri dal punto dell’intervento.

Prevista quindi anche l’interdizione dello specchio acqueo e il divieto di svolgimento di ogni attività in mare. Non solo: zona interdetta anche sulla terraferma. Il piano di sicurezza è stato già stabilito nei giorni scorsi in seguito a riunioni che hanno coinvolto istituzioni e forze dell’ordine.

Gli interventi sulla strada del Mingardo

Le operazioni dovrebbero durare soltanto per la giornata del 14 marzo. Una volta ultimate potrà partire l’ultimo step necessario alla riapertura della strada del Mingardo.

L’arteria è fondamentale per collegare Marina di Camerota con Palinuro e la Mingardina. Da qui, poi, è possibile accedere alla Cilentana. L’interdizione al traffico veicolare sta causando non pochi disagi.