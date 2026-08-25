Storie in Piazza 2026: a Scario e San Giovanni a Piro la XIII edizione

Torna Storie in Piazza, la rassegna culturale del Comune di San Giovanni a Piro che, giunta alla sua tredicesima edizione, rinnova l’appuntamento con libri, autori, testimonianze, cinema e momenti di confronto.

Quattro serate, dal 26 agosto al 1° settembre, tra Scario e San Giovanni a Piro, accomunate dallo spirito che da sempre caratterizza la manifestazione: portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e farla vivere nelle piazze, trasformandole in spazi di incontro, dialogo e partecipazione. La rassegna è curata da Michela Riviello.

Il programma degli incontri letterari e di impegno civile

Il calendario si apre mercoledì 26 agosto, alle ore 21:30 in Piazza Immacolata a Scario, con la presentazione del libro Nessun Dio è solo di Pasquale Sorrentino, giornalista. Un incontro dedicato a una storia che diventa occasione di riflessione e confronto.

Giovedì 27 agosto, sempre alle ore 21:30 in Piazza Immacolata a Scario, sarà la volta de Il Casalese di Dio, con Antonio Mattone e Franco Roberti: una serata che intreccia racconto, impegno civile e testimonianza.

La rassegna si sposterà quindi a San Giovanni a Piro venerdì 28 agosto, alle ore 21:30 in Piazza Teodoro Gaza, per l’appuntamento Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità, con Tino Iannuzzi e Nicola D’Angelo. Un momento di approfondimento dedicato alla figura e all’eredità politica, culturale e istituzionale di Aldo Moro, per riflettere sull’attualità del suo pensiero e del suo metodo.

Il gran finale con “Scario Talk” e le eccellenze del territorio

Gran finale martedì 1° settembre, alle ore 21:30 in Piazza Immacolata a Scario, con Scario Talk, una serata che unirà cinema, scuola e racconto del territorio, condotta da Maria Giovanna Bruno, Assessore alla Formazione, Istruzione e Gentilezza del Comune di San Giovanni a Piro.

In programma la proiezione di Solo il mare, film di Paola Beatrice Ortolani, e uno spazio dedicato a School Movie Cinedù, il progetto al quale ha partecipato anche l’Istituto Comprensivo “Teodoro Gaza”, conquistando due importanti riconoscimenti: il Premio Cilento per il cortometraggio È una meraviglia e il Premio Territorio per il corto Così lontani, così vicini. Un risultato che valorizza il lavoro degli studenti e della comunità scolastica e che troverà in Storie in Piazza un’occasione per essere condiviso con il territorio.

La serata proseguirà con la presentazione del libro Il Cilento non si visita. Si vive di Ciro Troccoli: un invito a guardare il Cilento non soltanto come destinazione turistica, ma come esperienza fatta di comunità, identità, paesaggio e appartenenza.

Il valore della cultura nelle piazze

«Storie in Piazza è un luogo di relazione, un appuntamento che unisce e genera pensiero, sviluppando contenuti emotivi e volgendo lo sguardo a ciò che ci circonda, tenendo sempre i piedi per terra – dichiara Pasquale Sorrentino, Assessore all’Ambiente, Cultura e Turismo del Comune di San Giovanni a Piro. – È questa la cifra che vogliamo continuare a dare alla rassegna: creare occasioni autentiche di incontro, capaci di far dialogare storie, persone e territorio. Perché la cultura ha senso quando riesce a essere vicina, accessibile e profondamente legata alla comunità».

Con questa nuova edizione, Storie in Piazza conferma così una formula costruita negli anni sulla semplicità e sulla qualità dell’incontro: mettere insieme persone, idee e storie, lasciando che siano le piazze dei nostri paesi a diventare luoghi aperti di cultura, relazione e confronto.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21:30. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 3340436.