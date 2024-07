Stop al lavoro sotto il sole in Campania: De Luca firma l’ordinanza

Tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi da caldo: con questo obiettivo il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024 che dispone lo stop alle attività lavorative in settori specifici durante le ore più calde della giornata.

Misure per la tutela dei lavoratori

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, l’ordinanza vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei seguenti settori:

Agricolo: Lavori nei campi, raccolta prodotti, allevamento

Lavori nei campi, raccolta prodotti, allevamento Edile: Attività di cantiere, lavori in muratura, manutenzioni

Attività di cantiere, lavori in muratura, manutenzioni Affini: Altre attività lavorative all’aperto con esposizione solare significativa

Il divieto si applica esclusivamente nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio segnala un livello di rischio “ALTO” per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00 (clicca qui per l’elenco).

Garantire i servizi essenziali

L’ordinanza tiene conto delle esigenze di continuità dei servizi pubblici essenziali. Per le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare idonee misure organizzative per salvaguardare il minimo delle prestazioni.

L’inosservanza dell’ordinanza è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.