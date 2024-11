A seguito delle recenti vicende che stanno interessando la Comunità Montana Alento Monte Stella, interviene anche il Vicepresidente in carica, delegato del Comune di Stella, Armando Bianco.

Per il Vicepresidente quelle di Michele Apolito, Sindaco di Ogliastro Cilento, sono solo falsità e invita a “rivedere tutte le posizioni, pensando soprattutto agli interessi dei dipendenti e dell’Ente, smettendo di raccontare cose non vere in tv per mischiare le carte”, afferma.