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Stazioni ferroviarie Campania: 357 milioni da RFI anche per il Cilento

RFI investe 357 milioni nelle stazioni della Campania: lavori a Paestum, Sapri, Salerno e Pagani. Scopri interventi, tempi e cantieri

Di:
Ernesto Rocco
Stazioni ferroviarie Campania: 357 milioni da RFI anche per il Cilento

Un piano da 357 milioni di euro per riqualificare e potenziare le stazioni ferroviarie della Campania. A illustrarlo è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Iannone. Gli interventi sono promossi da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e puntano su tre obiettivi: accessibilità, sicurezza e qualità dei servizi per chi viaggia.

Il programma comprende opere già concluse, cantieri aperti e progetti ancora in fase di definizione. Diversi interventi riguardano il territorio salernitano, dalla Piana del Sele fino al Golfo di Policastro.

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Il piano in sintesi

  • Investimento complessivo: 357 milioni di euro
  • Soggetto attuatore: Rete Ferroviaria Italiana
  • Fonti di finanziamento citate: fondi PNRR e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione), per alcune opere
  • Stato degli interventi: lavori completati, cantieri in corso e progettazioni avviate

Le stazioni del Salernitano interessate

Paestum: la stazione entra nelle progettazioni

La stazione di Paestum è tra quelle inserite nelle progettazioni del programma, insieme a Napoli Campi Flegrei, Piazza Leopardi, Torre Annunziata Centrale e Villa Literno. Per ora non sono stati resi noti importi e tempi specifici per lo scalo. Si tratta comunque di un passaggio rilevante per una stazione che serve il sito archeologico e un’area a forte vocazione turistica.

Sapri: completato il fabbricato, prosegue il secondo marciapiede

A Sapri sono stati completati diversi interventi di riqualificazione del fabbricato viaggiatori e delle aree esterne. Sono invece ancora in corso i lavori sul secondo marciapiede.

Salerno: adeguamento da 3,8 milioni

Per la stazione di Salerno sono previsti interventi di adeguamento per circa 3,8 milioni di euro.

Pagani: lavori dal primo semestre 2027

A Pagani sono previsti interventi per circa 3 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e riqualificare sottopassi e marciapiedi. L’avvio dei lavori è atteso nel primo semestre del 2027.

Nocera Superiore e Sarno: lavori ultimati

Sono stati ultimati gli interventi nelle stazioni di:

  • Nocera Superiore, con un investimento di 6,3 milioni di euro
  • Sarno, con un investimento di 7,8 milioni di euro

Pompei, il nuovo hub di interscambio RFI-EAV

A Pompei è partito il progetto per un nuovo hub di interscambio tra le linee ferroviarie RFI ed EAV. L’opera è finanziata con circa 46 milioni di euro di fondi FSC e comprenderà:

  • una nuova fermata
  • una passerella pedonale
  • un parcheggio
  • un cavalcaferrovia

La conclusione è prevista entro il 2030.

Napoli e il resto della Campania

Napoli Centrale, Afragola e Piazza Garibaldi

  • Napoli Centrale: completata la riqualificazione di atrio, pensiline e sottopasso. Proseguono ulteriori interventi.
  • Napoli Afragola: ultimato il nuovo ingresso est. È previsto un terminal bus da 5 milioni di euro per integrare meglio Alta Velocità e trasporto pubblico locale.
  • Napoli Piazza Garibaldi: completati i lavori per i tornelli della Linea 2, per 3 milioni di euro.

Le stazioni della Linea 2

Le stazioni di Piazza Amedeo, Mergellina, Montesanto e Piazza Cavour sono oggetto di un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR. Gli interventi riguardano:

  • ascensori
  • sottopassi e scale
  • marciapiedi
  • riqualificazione degli spazi interni

Sono previsti anche ulteriori lavori per completare i collegamenti verticali e sistemare le aree esterne.

Area flegrea

  • Napoli Bagnoli-Coroglio: nuova fermata Porta del Parco, con un investimento di 25 milioni di euro.
  • Pozzuoli Solfatara: riqualificazione di pensiline e marciapiedi per 2,45 milioni di euro.
  • Napoli Campi Flegrei: prosegue il recupero della pensilina storica, con 2 milioni di euro.

Caserta, Benevento, Capua e Portici-Ercolano

  • Caserta: conclusi gli interventi sul fabbricato viaggiatori. Prosegue il restyling del sottopasso.
  • Benevento: in corso lavori di adeguamento sismico e restyling.
  • Capua: in fase di avvio la progettazione per migliorare accessibilità, marciapiedi, ascensori e spazi interni.
  • Portici-Ercolano: completata la riqualificazione dell’atrio.

Iannone: «Il futuro del trasporto pubblico in Campania»

«La Campania è interessata da un importante programma di investimenti per rendere le infrastrutture ferroviarie più accessibili, moderne e confortevoli, migliorando la qualità dei servizi per i viaggiatori e rafforzando il sistema della mobilità regionale», ha dichiarato il sottosegretario Antonio Iannone. Che ha concluso: «Con questo vasto programma di interventi si realizza il futuro del trasporto pubblico in Campania».

Cosa significa per chi viaggia nel sud della provincia

Per i pendolari e i turisti del Cilento, i segnali più concreti arrivano da Sapri, dove parte dei lavori è già conclusa, e da Paestum, ora inserita nelle progettazioni. Restano da conoscere importi, cronoprogramma e dettagli tecnici per lo scalo di Capaccio Paestum: sarà questo il punto da seguire nei prossimi mesi.

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