Statale 18 a Sapri chiusa per un mese: orari, date e percorsi alternativi

La Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” sarà interessata da un’importante tranche di lavori di manutenzione straordinaria nel territorio comunale di Sapri. I cantieri, focalizzati sul ripristino e sull’integrazione delle barriere paramassi e delle reti di protezione, comporteranno limitazioni temporanee alla circolazione per garantire la sicurezza degli operai e degli utenti della strada.

Orari e calendario delle limitazioni al traffico

Il piano di viabilità prevede la chiusura totale al traffico del tratto interessato a partire da lunedì 14 settembre fino a mercoledì 14 ottobre. Le restrizioni saranno attive esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le ore 13:30, lasciando invece regolare il transito durante la prima mattina, il tardo pomeriggio e le ore notturne per ridurre l’impatto sui pendolari.

Viabilità alternativa e percorsi deviati

Per contenere i disagi e agevolare lo spostamento tra i centri abitati vicini durante le quattro ore di stop quotidiano, è stata predisposta una deviazione sul posto. Gli automobilisti dovranno attenersi scrupolosamente alla segnaletica temporanea installata lungo il percorso alternativo. Gli interventi si sono resi indifferibili per ridurre il rischio di caduta massi dal costone roccioso e garantire la pubblica incolumità a lungo termine.