Attualità

Statale 18 a Sapri chiusa per un mese: orari, date e percorsi alternativi

Lavori alle barriere paramassi sulla Statale 18 a Sapri: strada chiusa dal 14 settembre al 14 ottobre tra le 9.30 e le 13.30. Ecco la viabilità alternativa

Di: Ernesto Rocco
Lavori in corso

La Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” sarà interessata da un’importante tranche di lavori di manutenzione straordinaria nel territorio comunale di Sapri. I cantieri, focalizzati sul ripristino e sull’integrazione delle barriere paramassi e delle reti di protezione, comporteranno limitazioni temporanee alla circolazione per garantire la sicurezza degli operai e degli utenti della strada.

Orari e calendario delle limitazioni al traffico

Il piano di viabilità prevede la chiusura totale al traffico del tratto interessato a partire da lunedì 14 settembre fino a mercoledì 14 ottobre. Le restrizioni saranno attive esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le ore 13:30, lasciando invece regolare il transito durante la prima mattina, il tardo pomeriggio e le ore notturne per ridurre l’impatto sui pendolari.

Viabilità alternativa e percorsi deviati

Per contenere i disagi e agevolare lo spostamento tra i centri abitati vicini durante le quattro ore di stop quotidiano, è stata predisposta una deviazione sul posto. Gli automobilisti dovranno attenersi scrupolosamente alla segnaletica temporanea installata lungo il percorso alternativo. Gli interventi si sono resi indifferibili per ridurre il rischio di caduta massi dal costone roccioso e garantire la pubblica incolumità a lungo termine.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.