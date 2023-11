Stadio “A. Vertucci” di Teggiano: deserta la gara d’appalto

E’ tutto da rifare. La gara d’appalto per l’impianto sportivo “A.Vertucci” di Teggiano è andata deserta. La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata allo scorso dieci novembre e, purtroppo, non è pervenuta nessuna offerta entro tale data. Secondo quanto riportato nella proposta istruita dall’ingegnere Giuseppe Morello, con una delibera di giunta comunale del 21 settembre 2023, è stato dato mandato alla P.O. dell’area manutentiva della Protezione Civile, per predisporre gli atti necessari all’affidamento in gestione dell’impianto. Tuttavia, nonostante la predisposizione dei documenti, nessuna offerta è stata presentata entro la scadenza. Questo scenario crea una complicazione nella riqualificazione di uno dei complessi sportivi “storici” del Vallo di Diano.

La mancanza di offerte potrebbe essere interpretata in vari modi

Potrebbe essere dovuta a una mancanza di interesse da parte degli operatori del settore, a complicazioni procedurali o a motivi finanziari. La partecipazione della comunità locale, in particolare con il ritorno in campo dell’A.S.D. Teggianese, dimostra l’importanza del calcio nella città e il sostegno della squadra locale potrebbe essere fondamentale per la riqualificazione dell’impianto sportivo. Ora, sarà necessario valutare le possibili cause della mancanza di offerte e decidere come procedere.

Le possibili soluzioni

Potrebbe essere necessario rivedere i termini dell’appalto, promuovere ulteriori iniziative per attirare investitori o esplorare alternative per garantire la riqualificazione dell’impianto sportivo “Antonio Vertucci” a beneficio della comunità teggianese.