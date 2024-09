Stabilimento balneare di Eboli si aggiudica il Best Beach 2024

Allo stabilimento balneare “Bagno Trentotto” il primo premio assoluto “Best Beach 2024” l’oscar degli stabilimenti balneari. Un riconoscimento internazionale dedicato a “papà Mario”.

La notizia è stata comunicata ufficialmente ai titolari della struttura turistica balneare di Marina di Eboli, nelle ultime ore. E Bagno Trentotto si aggiudica il primo premio assoluto “Best Beach 2024” quale migliore stabilimento balneare dell’estate 2024.

Soddisfazione dei titolari

«È per noi un grandissimo onore, che arriva in seguito a dedizione e duro lavoro», il primo commento a caldo della famiglia Mazzariello-Sgroia.

«Abbiamo sempre ambito a questo premio, essere riconosciuti da un’istituzione così importante come miglior stabilimento balneare d’Italia, tra tutti gli eccellenti candidati, ci riempie di gioia e orgoglio. Questo premio non sarebbe stato possibile senza tutti i clienti che ci hanno dato fiducia negli anni consentendoci di innovare sempre e non sarebbe stato possibile senza il nostro prezioso staff che ha sposato il nostro progetto rendendo la nostra struttura impeccabile».

E poi una dedica speciale. «Una dedica speciale poi è per papà Mario, il nostro sostenitore numero uno.

Sappiamo che sei sempre con noi, sulla spiaggia che ami. Questo premio è anche per te».

Va al Bagno Trentotto di Eboli, dunque, l’oscar degli stabilimenti balneari 2024, titolo che inserisce la struttura di Marina di Eboli tra le più rinomate strutture nazionali.