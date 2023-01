Stabilimenti balneari danneggiati dalle mareggiate: “Regione dichiari stato di calamità”

“Ci sono operatori balneari, in particolare del Cilento, che hanno perso tutto con la mareggiata della scorsa settimana. La Regione Campania deve rapidamente dichiarare lo stato di calamità naturale per avviare le procedure che portino all’indennizzo”.

L’appello del senatore Antonio Iannone

E’ il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania, a chiedere interventi immediati. L’ondata di maltempo delle scorse settimane, ha causato non pochi problemi.

Le mareggiate hanno messo a dura prova la costa salernitana, dalla piana del Sele al Cilento.

Si segnalano strutture balneari distrutte o seriamente danneggiate. Ecco il perché di un appello ad un intervento immediato per poter dare i giusti ristori agli imprenditori del settore balneare.

Le accuse

La richiesta di Iannone arriva anche in ragione del fatto che “da anni la Regione Campania non fa nulla per combattere il fenomeno dell’erosione costiera e questo favorisce il disastro ogni qualvolta si verifica un evento di portata appena superiore“.

Il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia conclude: “Non è possibile che gli operatori balneari debbano perdere ogni anno gli investimenti che operano sui propri lidi. De Luca si assuma le proprie responsabilità e faccia il suo dovere”.