SS19 Ter Dorsale Aulettese, l’annuncio dell’Anas: riapertura entro Pasqua

Lungo la strada statale 19TER “Dorsale Aulettese”, entro la prossima Pasqua, sarà reso fruibile a senso unico alternato anche il ponte ‘Massa Vetere’ (situato tra il km 8,351 ed il km 9,795), grazie all’impegno di Anas e della impresa esecutrice dei lavori, con l’incremento di uomini e mezzi, per la rimodulazione del programma lavori.

Novità anche per la Cilentana

Confermata anche la già annunciata riapertura del ponte ‘Ficarola’ (situato tra il km 10,920 ed il km 11,140) entro la fine di questo mese, sempre a senso unico alternato.

In considerazione del fatto che le attività sul ponte ‘Calibri’ (dal km 8,351 al km 7,556) sono state programmate soltanto a partire dalla ultimazione dei lavori principali sugli altri due ponti (allo scopo di non gravare sulla circolazione dell’area), l’intera tratta stradale sarà quindi del tutto percorribile, ad esclusione dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, fino alla ultimazione complessiva dei lavori.

La viabilità sulla SS19 Ter

Nel corso del prossimo mese di settembre, poi, superato il periodo estivo nel quale la circolazione sarà garantita, si renderà necessario procedere ad un’interdizione temporanea del ponte ‘Massavetere’ (con circolazione deviata in loco su percorsi alternativi già adottati) durante l’esecuzione delle attività di sostituzione degli appoggi, con innalzamento dell’impalcato, la cui durata è stimata in circa 45 giorni.

Nell’ambito dell’appalto – per un investimento complessivo di 11 milioni di euro – le attività principali consistono in ripristini corticali, nella sostituzione di alcuni appoggi e giunti di dilatazione mediante il sollevamento dell’impalcato, nella installazione di nuove barriere di sicurezza con quelle adeguate alle normative vigenti, oltre alle impermeabilizzazioni dell’impalcato ed al rifacimento della nuova pavimentazione.

L’obiettivo finale degli interventi è quello di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale, oltre, come detto, ad eliminare la precedente limitazione al transito, in vigore per i mezzi pesanti.